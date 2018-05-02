نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، هطولًا للأمطار الرعدية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: ” الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم وحفر الباطن والقيصومة والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 35 – 24 .. أمطار رعدية.

– شرورة: 39 – 29 .. أمطار رعدية.

– مكة المكرمة: 40 – 26 .. عوالق ترابية.

– المدينة المنورة: 35 – 24 .. سحب ركامية.

– جدة: 34 – 24 .. عوالق ترابية.

– نجران: 35 – 23 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 28 – 17 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 36 – 27 .. أتربة مثارة.

– أبها: 26 – 16 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 34 – 20 .. أمطار رعدية.

– جازان: 36 – 29 .. سحب رعدية.

– طريف: 28 – 14 .. أمطار رعدية.

– عرعر: 27 – 17 .. أمطار رعدية.

– القريات: 30 – 15 .. أمطار رعدية.

– رفحا: 33 – 21 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 32 – 19 .. أمطار رعدية.

– حائل: 31 – 20 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 30 – 18 .. أمطار رعدية.

– الدمام: 35 – 24 .. أتربة مثارة.

– حفر الباطن: 37 – 23 .. مشمس.

– الأحساء: 38 – 24 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 35 – 23 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 38 – 25 .. أمطار رعدية.

– العلا: 32 – 22 .. سحب ركامية.

– ينبع: 36 – 23 .. عوالق ترابية.

– الطائف: 31 – 18 .. سحب رعدية.

– الوجه: 32 – 26 .. غائم جزئي.