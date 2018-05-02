رجيم فعال يغير شكل خصرك في أسبوع

متابعات(صدى):

قدمت خبيرة تغذية , رجيماً يساعدكِ في تغيير مقاس خصركِ في خلال 7 أيام فقط، حيث ستخسرين 4 كيلو جرام من وزنك خلال هذه الفترة.

ويقوم هذا الرجيم على الآتي:

الإفطار: اليوم الأول والثاني والثالث والرابع

طبق فول مع نصف رغيف خبز وطبق متوسط من السلطة.

الغداء: اليوم الأول والثاني والثالث والرابع

اختاري من الآتي: – 3 شرائح سمك مشوي مع رغيف من خبز القمح وطبق سلطة خضراء.

– علبة تونة مع طبق سلطة خضراء وشريحة خبز القمح.

الإفطار: اليوم الخامس والسادس والسابع

شريحة توست القمح مع بيضة مسلوقة.

الغداء اختاري من الآتي:

– تناولي طبقاً كبيراً من شوربة خضار مع شريحتي لحم.

– طبق كبير خضار “سوتيه” وربع فروج مشوي.

العشاء خلال 7 أيام:

2 كوب لبن.

ملاحظة:

يمكنك بين الوجبات تناول أيّ كمية من الخيار والجزر والكابوتشا ومشروب القرفة والزنجبيل والليمون من دون سكر، بجانب ممارسة الرياضة على الأقل ساعة يومياً.