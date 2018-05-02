رجيم فعال يغير شكل خصرك في أسبوع
قدمت خبيرة تغذية , رجيماً يساعدكِ في تغيير مقاس خصركِ في خلال 7 أيام فقط، حيث ستخسرين 4 كيلو جرام من وزنك خلال هذه الفترة.
ويقوم هذا الرجيم على الآتي:
الإفطار: اليوم الأول والثاني والثالث والرابع
طبق فول مع نصف رغيف خبز وطبق متوسط من السلطة.
الغداء: اليوم الأول والثاني والثالث والرابع
اختاري من الآتي: – 3 شرائح سمك مشوي مع رغيف من خبز القمح وطبق سلطة خضراء.
– علبة تونة مع طبق سلطة خضراء وشريحة خبز القمح.
الإفطار: اليوم الخامس والسادس والسابع
شريحة توست القمح مع بيضة مسلوقة.
الغداء اختاري من الآتي:
– تناولي طبقاً كبيراً من شوربة خضار مع شريحتي لحم.
– طبق كبير خضار “سوتيه” وربع فروج مشوي.
العشاء خلال 7 أيام:
2 كوب لبن.
ملاحظة:
يمكنك بين الوجبات تناول أيّ كمية من الخيار والجزر والكابوتشا ومشروب القرفة والزنجبيل والليمون من دون سكر، بجانب ممارسة الرياضة على الأقل ساعة يومياً.
طلال[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 1 ساعة
😱😱😱
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9685 ] نشر منذ 1 ساعة
جميل!!
ولو اكتمل جمال الخصر مع جمال الرقبة كعنق الغزال وقتها على الدنيا السلام