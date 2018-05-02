بالفيديو.. على لسان قاتله.. تفاصيل جديدة حول تصفية ” بن لادن “

واشنطن(صدى):

بعد سبع سنوات من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، روى قاتله تفاصيل جديدة حول عملية قتله التي قام بها، كاشفًا عن شعوره هو وزملاؤه بعد تصفيته.

حيث بدأ روبرت أونيل، جندي البحرية الأمريكي، حديثه بأنه لم يكن مقررًا له المشاركة في عملية قتل ” بن لادن ” ، واصفًا إياه بأنه كان شبحًا، فكان دائمًا ما يتبادل النكات مع زملائه، حول ما يمكن حدوثه إذا استطاع ” بن لادن ” الهرب، ولجأ لأحد الأزقة.

جاء ذلك في حديث تليفزيوني له مع قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية، حيث أشار ” أونيل ” ، إلى قيام أحد زملائه بأشجع عمل بطولي في حياته – على حد وصفه – وذلك حين تمكن من القفز على انتحاري ليمنعه من قتلهم، موضحًا أنه قد استدار بعدها إلى اليمين ليجد ” بن لادن “على بُعد ثلاثة أقدام منه، فتعرف عليه، وقام على الفور بإطلاق النار على رأسه.

وكشف جندي البحرية الأمريكي، عن شعوره هو وزملاءه بعد تمكنهم من تصفية زعيم تنظيم القاعدة، حيث أعرب عن شعورهم بالسعادة عند سماعهم الطيار يخبرهم أنهم أصبحوا داخل الأراضي الأفغانية، مبينًا أنه كان يشعر منزل ” بن لادن ” سينفجر في أي لحظة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع خروجه هو وزملاؤه منه على قيد الحياة.

ولفت ” أونيل ” ، إلى أن جثة ” بن لادن ” ، كانت ملقاة أمامهم على أرضية منزله، في حين بُذلت جهود للتأكد من هويته من خلال فحوصات الحمض النووي، فيما كانت وسائل الإعلام – في الوقت ذاته – تؤكد أنباء مقتله.