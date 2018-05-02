الإدمان يرتبط بالحالة الاجتماعية.. و ” العزوبية ” أبرز أسبابه

علي القحطاني(صدى):

أوضحت دراسة حديثة نفذها الباحث فيصل المطيري، لـ ” تقييم فاعلية برامج الرعاية الممتدة في مواجهة الانتكاسة ” بمستشفى الأمل بجدة، أن غالبية المتعاقدين الملتحقين ببرامج الرعاية متفقين على عدم ملائمة مبنى الرعاية لإقامة البرامج العلاجية، مبينة أن غالبية العينة المستفيدة من برنامج الرعاية الممتدة بنسبة 59.1% كانوا عزابًا.

وتؤكد هذه الدراسة مدى ارتباط مشكلة ” الإدمان ” بالحالة الاجتماعية، فوفقًا لنتائج الدراسة ” 45.5% من المتعافين عاطلون عن العمل، 27.3% حدثت لهم انتكاسة مرتين، 13.6% حدثت لهم انتكاسة مرة واحدة، أما النسبة الأكبر فكانت 59% للعزاب ” .