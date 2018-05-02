الإدمان يرتبط بالحالة الاجتماعية.. و ” العزوبية ” أبرز أسبابه
أوضحت دراسة حديثة نفذها الباحث فيصل المطيري، لـ ” تقييم فاعلية برامج الرعاية الممتدة في مواجهة الانتكاسة ” بمستشفى الأمل بجدة، أن غالبية المتعاقدين الملتحقين ببرامج الرعاية متفقين على عدم ملائمة مبنى الرعاية لإقامة البرامج العلاجية، مبينة أن غالبية العينة المستفيدة من برنامج الرعاية الممتدة بنسبة 59.1% كانوا عزابًا.
وتؤكد هذه الدراسة مدى ارتباط مشكلة ” الإدمان ” بالحالة الاجتماعية، فوفقًا لنتائج الدراسة ” 45.5% من المتعافين عاطلون عن العمل، 27.3% حدثت لهم انتكاسة مرتين، 13.6% حدثت لهم انتكاسة مرة واحدة، أما النسبة الأكبر فكانت 59% للعزاب ” .
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــادي
لاتقول لي عزاب ولا متزوجين
المتزوجين مدمنين اكثر من العزاب
همس[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 1 ساعة
معك حق جدا 👍👍
طلال[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 1 ساعة
كله من الوقت الفارغ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27688 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
حسن[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 59 دقيقة
بالعكس العزوبي اكثر واحد مهتم بنفسه ، ما في يقلقه،
.[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 49 دقيقة
……….. ! بأي حق تشوهون صورة الشاب السعودي العازب؟ لماذا ترمون جميع سلبيات الدنيا على هذا الشاب المسكين الغلبان لماذا تحاربون الشخص العازب اعلاميا وتضبطون من عزيمته ومعنوياته والله العلي العظيم ان العزاب فيهم خير افضل من المتزوجين وان البلاء كله من المتزوجين .
معلمة[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياليت الباحث شمل الدراسة لجميع مستشفيات الإدمان عندنا في السعودية بنشوف العجايب
أضف عليها ثلاثة أرباع المدمنين مايتعالجون في المستشفيات
الله يهديهم ويشفيهم ولايبتلينا
.[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 31 دقيقة
سحقا لكل من لا يقول الحقيقة
هذا المقال هو عبارة عن تشويه صريح لصورة الشاب السعودي العازب في المجتمع نفسه وهذا الشيء خطير جدا يؤدي الى تفكك النسيج الاجتماعي وتنافر المجتمع هذا الشيء يحطم ويقتل روح ومعنويات الشاب ويرسم صورة سيئة عنه لدى جميع فئات المجتمع عبر معلومات ودراسات وهمية ونسب غير دقيقة
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7023 ] نشر منذ 23 دقيقة
الادمان منتشر بين الذكور عزاب ومتزوجين والاسباب كثيرة اولا نقص عقل وضعف إيمان اغلبهم ما يصلي ولا يسمع نصيحة والديه واهله وفوق هذا يحب الشلة الفاسدة اللي علمته الادمان والخراب لدرجة يضرب والديه عشان يروح معهم وفيه من الأسباب انه يعتبر هذا الشيء رجولة وشجاعة وهذا للاسف نقص العقل اللي ما يسمع كلامهم يكون ولد أمه وما هو رجال وهو يبي يثبت لهم العكس ويدمن والايام هذي كثرت سفر الشباب لوحدهم بدون عوائلهم وطبعا السفر كله محرمات مخدرات وخمور ودعارة ويرجعون مدمنين وتعالي يالدولة عالجي الله يكفينا شر المدمنين وأخبارهم
.[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يلعن الكذب
.[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 18 دقيقة
للاسف هناك سوسة تنخر في داخل المجتمع العربي المسلم وهذه السوسة هي الاعلام المزيف للحقيقة
.[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 7 دقائق
نعم لا انكر انه يوجد هناك حالات ادمان خطيرة
ولكن ليس بهذه النسبة المبالغ فيها مايقارب 60 بالمئة من فئة الشباب !!!؟؟؟
هههههههه ياشيخ حتى كولومبيا والمكسيك ماهي كذا !