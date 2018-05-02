بالفيديو.. رجل يجبر السلطات على حماية الحدائق العامة باختطاف ابنته

موسكو(صدى):

لجأ رجل روسي ، إلى حيلة غريبة للمطالبة بتوفير أنظمة حماية أفضل للحدائق العامة التي تعج عادة بالأطفال ، حيث قام باختطاف ابنته .

وظهر الخاطف في تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقترب من الفتاة ويحملها بعيداً عن الحديقة التي كانت تلعب فيها.

وعلى الرغم من أن والد الفتاة هو من خطط للعملية، إلا أن الأم لم تكن على علم بها، وأصيبت بالصدمة الشديدة عندما اكتشفت اختفاء طفلتها، وهرعت للبحث عنها في جميع أرجاء الحديقة.

وقال والد الفتاة في تعليقه على الفيديو ، إن الهدف من هذه التجربة الاجتماعية هو تسليط الضوء على انعدام الأمن حول الحدائق وساحات اللعب ، أطالب السلطات بتوفير المزيد من الحماية للأطفال في الأماكن العامة .