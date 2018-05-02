بالفيديو.. أول رئيسة بلدية نسائية توضح طبيعة عملها

نايف السالم(صدى):

أوضحت أول رئيسة لبلدية نسائية في المملكة بالمدينة المنورة، السيدة نهلة صالح مظهر، طبيعة عمل البلدية تحت إشرافها، لافتة إلى أن المرأة يمكنها الإشراف على الرجال والنساء على السواء، مؤكدة أن البلدية في الوقت الحالي ستخدم فقط سيدات المدينة المنورة.

وأشارت نهلة مظهر إلى أن: ” تقدم الخدمات كافة للنساء، وتنمي من القدرات الإبداعية لهن، وتمكِّنهن من المشاركة بفاعلية في سوق العمل، وتنمية المجتمع والاقتصاد. ” ، مضيفةً: ” كل الموظفات بالبلدية سيدات؛ وهو ما انعكس إيجابيًّا على حجم الإنتاجية، وأصبحت مراجعة النساء البلدية بشكل يومي، وتتم بكل سهولة، وفي وقت سريع وقياسي. ”

وأكدت أنه في السابق كانت الأقسام النسائية تحت إشراف النساء فكانت جميع الإجراءات تستغرق وقتًا أكبر، متابعة: ” “أما الآن، وبعد افتتاح البلدية، وضمت جميع الأقسام النسائية، وأصبحت تحت إدارة واحدة، وأُعطيت لها جميع الصلاحيات، فقد تم إنجاز الكثير من المعاملات بكل يسر وسهولة، وبوقت قياسي. ”