مالك المركز التجاري المحترق بجدة: سنبني مركز تجاري جديد بذات الموقع

نايف السالم(صدى):

صرح فايز حمادة، مالك المركز التجاري، الذي شهد اندلاع حريق به بحي الحمراء بجدة الأحد الماضي، بأن شركة التأمين ستبدأ اليوم الأربعاء، حصر وتقدير الأضرار الناجمة عن الحريق.

وعن أسباب الحريق، قال ” حمادة ” : ” استبعد أن يكون هناك شبهة جنائية في الأمر ” ، مشيرًا إلى أن أسباب الحريق ونتائجه ستبينها تحقيقات الدفاع المدني.

كما أوضح مالك المركز التجاري أنه سيتم إنشاء مركز جديد متكامل في نفس الموقع الحالي، يحتوي على مخبز وسوبر ماركت.

يُذكر أن حريق كبير اندلع في مركز تسوق بحي الحمراء مساحته 9 آلاف متر، وقام الدفاع المدني بمباشرة الحادث، ورفعت فرق الإنقاذ الإنقاص؛ للبحث عن شخص فقد الاتصال به وقت اندلاع الحريق.

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