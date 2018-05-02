الإطاحة بـ55 متهما في قضايا إرهابية

نايف السالم(صدى):

تمكنت رئاسة أمن الدولة من الإطاحة بـ55 متهمًا في قضايا إرهابية، منذ بداية شهر شعبان الجاري؛ حيث ارتفع عدد الموقوفين في سجون المباحث إلى 5354 موقوفًا حتى الأحد الماضي.

وحصل المواطنون على العدد الأكبر من المقبوض عليهم والذي بلغ عددهم 27 مواطنًا، بينما تم إيقاف 7 يمنين، و7 مصريين، و6 من الجنسية السودانية، بالإضافة إلى اثنين آخرين من الجنسية السورية، وذلك خلال هذا الشهر.

وفي نفس الجانب، أطاحت رئاسة أمن الدولة في نفس الفترة من الشهر الجاري، على متهم واحد من كلٍ من روسيا وكندا وقيرغزستان ولبنان وتركيا وإريتريا.