” الشؤون البلدية ” : منع سحب أي مشروع متعثر إلا بعد التحقيق مع المقاول

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قرارًا بمنع سحب أي مشروع متعثر من المقاول إلا بعد التحقيق معه ومعاقبته إذا كان مخطئًا، حيث ألزمت بالتحقيق مع المقاول قبل سحب المشروع المتعثر.

ومن جانبه، ألزم عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والبلديات بكافة مناطق المملكة، بعدم رفع اعتماد محضر إلغاء أو سحب المشروعات إلا بعد أن يتم إجراء التحقيق مع المتسبب وإيقاع الجزاء المناسب عليه.

ووجه الوزير المختصين بالتأكد من جاهزية مواقع تنفيذ المشروعات، ودراسة إمكانية الاكتفاء بما تم تنفيذه للمشروعات المتعثرة، لافتًا إلى أنه قد تجاوزت نسب الإنجاز بها 80%، وذلك حتى يمكن الاستفادة منه.