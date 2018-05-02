” القحطاني ” يخرس لسان حمد بن جاسم بتغريدة ساخرة

طلال الضوي(صدى):

أخرس المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأربعاء، لسان رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بتغريدة ساخرة.

كان بن جاسم قد غرد قائلا : ” أتمنى أن تتصاهروا وتتزاوجوا وتتقاربوا أكثر من ذي قبل، لعلكم تكونون وتظلوا الدرع الحصين الذي يقف في وجه من يريدون تقطيع تلك الوشائج وهدمها “.

ولم يكن يتوقع أن يرد المستشار القحطاني سريعًا بسخرية لاذعة قائلا : ” ما المسؤول بأعلم من السائل، الخطابة الوحيد الذي أعرفه هو حمد بن جاسم بن جبر يمكن لك سؤاله أختي الفاضلة “.

كما رد خبير الشؤون السياسية أمجد طه على التغريدة ذاتها قائلا : ” كنت وزير عصابة وصرت خطابة، هكذا هو الحزم يجعل صغير جدا جدا “.

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