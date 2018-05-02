أمطار رعدية على معظم أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم وحفر الباطن والقيصومة والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.