رسالة تحذيرية من ” الخضيري ” للمدخنين

حمود العنزي (صدى):

قام الدكتور فهد الخضيري، عضو اللجنة الوطنية للطب البديل ،والعالِم المتخصص في أبحاث المسرطنات، اليوم الأربعاء، بتوحيه رسالة تحذيرية للمدخنين.

وحذر الخضيري مدخني كل أنواع التبغ من الانسداد الجزئي للشرايين، قائلا: ” إن هذا الانسداد يسبب جلطة أو عدم جريان كافي للدم، مما قد يؤدي لتلف بالعصب البصري وعَمَى أو تلف للكلى”.

ونشر الخضيري، عبر حسابه بموقع التواصل ” تويتر ” رسماً تقريبياً، لعملية الانسداد الجزئي للشرايين أو تصلبها، وتأثيراتها على المدخنين.