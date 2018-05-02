مريض نفسي يبث الرعب في نفوس أهالي عزيزية جدة

نايف السالم(صدى):

أعرب سكان عزيزية جدة، عن قلقهم الشديد وخوفهم، بسبب تواجد مريض نفسي في الثلاثينات من عمره، يقوم بملاحقة المارة في الشارع، ويقتحم المحال ،ويطرق أبواب المنازل.

وأكد أحد قاطني عزيزية جدة، أن هذا الرجل المريض نفسيا موجود منذ ثلاث سنوات ،ويقوم بإزعاج المارة في الطرقات ، مشيرًا إلى أن الأهالي قاموا برفع شكوى إلى محافظة جدة، وبعدها بفترة بسيطة اختفى الرجل، لكنه ظهر من جديد منذ شهرين متخذا من الأرصفة والطرقات مأوى له.

ويطالب السكان ، الجهات المعنية بإحالة ذلك الرجل الهائم في الطريق إلى الجهة المختصة لعلاجه، ولكي يتمكنوا من التحرك بأمان.

ومن جانبه أوضح مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي ،آلية علاج الحالات النفسية الهائمة في الطرقات وتحت الجسور والتي يجب أن تكون محوّلة فقط من الشرطة وتكون بياناته معروفة لديهم، بحسب المدينة.