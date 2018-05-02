مريض نفسي يبث الرعب في نفوس أهالي عزيزية جدة
أعرب سكان عزيزية جدة، عن قلقهم الشديد وخوفهم، بسبب تواجد مريض نفسي في الثلاثينات من عمره، يقوم بملاحقة المارة في الشارع، ويقتحم المحال ،ويطرق أبواب المنازل.
وأكد أحد قاطني عزيزية جدة، أن هذا الرجل المريض نفسيا موجود منذ ثلاث سنوات ،ويقوم بإزعاج المارة في الطرقات ، مشيرًا إلى أن الأهالي قاموا برفع شكوى إلى محافظة جدة، وبعدها بفترة بسيطة اختفى الرجل، لكنه ظهر من جديد منذ شهرين متخذا من الأرصفة والطرقات مأوى له.
ويطالب السكان ، الجهات المعنية بإحالة ذلك الرجل الهائم في الطريق إلى الجهة المختصة لعلاجه، ولكي يتمكنوا من التحرك بأمان.
ومن جانبه أوضح مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي ،آلية علاج الحالات النفسية الهائمة في الطرقات وتحت الجسور والتي يجب أن تكون محوّلة فقط من الشرطة وتكون بياناته معروفة لديهم، بحسب المدينة.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الشافي المعافي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16753 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتمنى له الشفاء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10088 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرشي[ عدد التعليقات: 2228 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف هناك خطأ شائع يقع فيه الكثير من الناس وهو عدم التفرقة مابين المريض النفسي والمريض العقلي .
المريض النفسي هو شخص عادي جدآ بل ربما يتمتع بقدرات من الذكاء تفوق الأشخاص العاديين ولا يقوم
بتصرفات عدوانية إتجاه الأخرين كتلك التصرفات التي نراها تصدر من المرضى العقليين الذين يهيمون على
وجيههم في الشوارع لذلك يجب من وزارة الصحة أن توضح لكافة الناس من هو المريض النفسي ومن هو المريض
العقلي لأن الخلط مابينهم يسيء لأناس كثير يعانون من امراض نفسية معينة يعيشون حياة مستقرة فلا تعكروا
عليهم حياتهم بأحكام خاطئة وظالمة .
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 1 ساعة
القرشي
انت روووعه
استفدت منك كثيرا
تحياتي لك