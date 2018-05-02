  • الأربعاء 2

    مايو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. قائد مركبة يدهس مسنا عمدا ويلوز بالفرار بجازان
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 4٬747
  • 12
  • حوادث

بالفيديو.. قائد مركبة يدهس مسنا عمدا ويلوز بالفرار بجازان

بالفيديو.. قائد مركبة يدهس مسنا عمدا ويلوز بالفرار بجازان
تركي السالم(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة لأحد المحال بجازان، حادثا أليما تعرض له رجلا مسن، أمس الثلاثاء، بعدما تم دهسه بسيارة لاذ قائدها بالفرار.

وأوضح متداولو المقطع أن الواقعة كانت بمحافظة العارضة، بينما كان الرجل المسن يسير بأحد الشوارع ،اقترب منه قائد المركبة وزاد بسرعته بشكل مفاجئ الأمر الذي يؤكد أنه تعمد دهس الرجل العجوز.

ولم تضح حتى الآن ملابسات الواقعة.

 


الوسوم:, ,

12 تعليق

[ عدد التعليقات: 10088 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ما اعتقد ان السائق متعمدا دهس المسن

[ عدد التعليقات: 16753 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله عليه

[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 2 ساعتين

“يلوز بالفرار”
هو بصراحه لاز ولكن ان شاء الله يلوز بالسجن عما قريب.

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة

والله واضح انه متعمد لان لو تشوف يوم وزن السيارة علشان يصدمه صح وقبلها وقف وسط الشارع يتاكد هو الشخص ولا لا

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة

والله واضح انه متعمد لان لو تشوف يوم وزن السيارة علشان يصدمه صح وقبلها وقف وسط الشارع يتاكد هو الشخص ولا لا

[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 1 ساعة

يسوونها اذا بينهم ورث انا جنوبى واعرف الجنوب يقتل اخوه على شان الورث ويقتل ولده ويقتل ابوه

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 57 دقيقة

عساه يلوز بجهنم اذا كان قاصد
شايب وراه عيال وبيت

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة

لحوج اش تتوقع منهم

[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 50 دقيقة

عبد الله الحجى الى جا بته امك

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 32 دقيقة

عبدالله كلمة لحجي مايقولها الا لحجي العارضه فيها قبائل أشرف وأرجل منك ومن إلى جابك وربوك

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة

عطهم شوي من اصلك ونسبك يامتخلف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *