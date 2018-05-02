بالفيديو.. قائد مركبة يدهس مسنا عمدا ويلوز بالفرار بجازان

تركي السالم(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة لأحد المحال بجازان، حادثا أليما تعرض له رجلا مسن، أمس الثلاثاء، بعدما تم دهسه بسيارة لاذ قائدها بالفرار.

وأوضح متداولو المقطع أن الواقعة كانت بمحافظة العارضة، بينما كان الرجل المسن يسير بأحد الشوارع ،اقترب منه قائد المركبة وزاد بسرعته بشكل مفاجئ الأمر الذي يؤكد أنه تعمد دهس الرجل العجوز.

ولم تضح حتى الآن ملابسات الواقعة.