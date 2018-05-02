بالفيديو.. قائد مركبة يدهس مسنا عمدا ويلوز بالفرار بجازان
وثقت كاميرا مراقبة لأحد المحال بجازان، حادثا أليما تعرض له رجلا مسن، أمس الثلاثاء، بعدما تم دهسه بسيارة لاذ قائدها بالفرار.
وأوضح متداولو المقطع أن الواقعة كانت بمحافظة العارضة، بينما كان الرجل المسن يسير بأحد الشوارع ،اقترب منه قائد المركبة وزاد بسرعته بشكل مفاجئ الأمر الذي يؤكد أنه تعمد دهس الرجل العجوز.
ولم تضح حتى الآن ملابسات الواقعة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10088 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ما اعتقد ان السائق متعمدا دهس المسن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16753 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليه
عبدالله[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 2 ساعتين
“يلوز بالفرار”
هو بصراحه لاز ولكن ان شاء الله يلوز بالسجن عما قريب.
الغريب[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة
والله واضح انه متعمد لان لو تشوف يوم وزن السيارة علشان يصدمه صح وقبلها وقف وسط الشارع يتاكد هو الشخص ولا لا
الغريب[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة
والله واضح انه متعمد لان لو تشوف يوم وزن السيارة علشان يصدمه صح وقبلها وقف وسط الشارع يتاكد هو الشخص ولا لا
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 1 ساعة
اضنتي حرمه تتعلم القيادة
مغرد[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 1 ساعة
يسوونها اذا بينهم ورث انا جنوبى واعرف الجنوب يقتل اخوه على شان الورث ويقتل ولده ويقتل ابوه
أبو خالد 88[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 57 دقيقة
عساه يلوز بجهنم اذا كان قاصد
شايب وراه عيال وبيت
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة
لحوج اش تتوقع منهم
مغرد[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 50 دقيقة
عبد الله الحجى الى جا بته امك
ج ي ا ن[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 32 دقيقة
عبدالله كلمة لحجي مايقولها الا لحجي العارضه فيها قبائل أشرف وأرجل منك ومن إلى جابك وربوك
بنت الجنوب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
عطهم شوي من اصلك ونسبك يامتخلف