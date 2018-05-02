الإيقاع بأربعيني أغوى فتاتين مدعيًا أنه رجل أمن

نايف السالم(صدى):

قامت دوريات الأمن بجدة، ممثلة بشعبتها السرية، بإيقاع مواطن أربعيني ،بعدما أغوى فتاتين في العقد الثاني من عمرهما مدعيًا أنه رجل أمن.

وتقدمت الفتاتان ببلاغًا أكدتا فيه ملاحقة رجل 45 عامًا لهما بغية إغوائهما ،مقدمات ملامح تقريبية له ساعدت الدوريات في إلقاء القبض عليه، بحسب المدينة.

وتم تشكيل فريق أمني مكون من دوريات الأمن ممثلة في شعبتها السرية ،وشعبة التحريات والبحث الجنائي حيث تم تبادل المعلومات بينهما مما قاد إلى تحديد مواصفات الجاني وتحديد مقر سكنه.

ومن خلال الرصد الأمني المشترك حول تتبع تحركات المواطن تم ضبطه في وقت وجيز والتحفظ عليه ،وتسليمه لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات.