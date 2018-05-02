بالصور.. نائبة وزير العمل في جولة تفقدية بعرعر وتوجه بمعالجة أوضاع أسرة فقيرة

خالد الضبيبي(صدى):

قامت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تماضر الرماح ،أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية بالسوق الشعبي للأسر المنتجة بمدينة عرعر.

ووقفت الرماح ميدانيا في جولتها التفقدية على مركز التأهيل الشامل ومقر الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية في عرعر.

ووجهت بمعالجة أوضاع أسرة فقيرة مكونة من 4 أفراد، حيث تسكن العائلة منذ سنوات في سكن غير مناسب بهجرة ابن سعيد شرق عرعر، مشددة على ضرورة نقلها إلى مسكن ملائم، بعد أن رفضت العائلة الانتقال إلى مسكن وفّره لها فرع الوزارة.

كما تجولت في أركان السوق، مطلعة على منتجاته وأبرز أنشطته التجارية، والتقت بعدد من العاملات السعوديات بالسوق، حيث استمعت إلى أبرز التحديات التي قد تواجه المرأة العاملة في سوق العمل.

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