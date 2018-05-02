اتحاد الكرة: ديون الأندية قاربت المليار ريال

ماجد محمد(صدى):

أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم ، لؤي السبيعي، أمس الثلاثاء ، أنهتم حصر كل ديون الأندية السعودية، وذلك بناء على طلب من رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد السعودي.

وأوضح السبيعي لبرنامج ” الخيمة ” أنهم تعاقدوا مع مكتب استشاري عالمي، لحصر هذه الديون، وتمكن من حصر ديون 13 نادياً.

وأشار إلى أن إجمالي ديون الأندية قراب المليار ريال، لافتا إلى أنه تم حصر ديون كل نادي على حدة.

وجاءت الديون كالتالي : ” الاتحاد 310 مليون ، النصر 231 مليون ، الهلال 115 مليون ، الاهلي 110 مليون ، الشباب 63 مليون ، الرائد 24 مليون ، الاتفاق 36 مليون ، التعاون 29 مليون ، القادسية 23 مليون ، الفتح 15 مليون ، الفيصلي 6 مليون ” .

إقرأ أيضًا: