” الأمن السيبراني ” يرغب في التعاقد مع شركة سعودية متخصصة لتطوير الموقع الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

كشف سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم الأربعاء، عن الرغبة في التعاقد مع شركة سعودية متخصصة لتطوير الموقع الإلكتروني وإدارة المحتوى بالكامل للاتحاد.

واشترط القحطاني أن تكون كوادر الشركة سعودية 100٪ ، للحصول على كراسة المواصفات والشروط يمكن إرسال إيميل بنبذة عن الشركة على : [email protected]

وأجاب المستشار بالديوان الملكي على سؤال أحد المتابعين حول تقديم شركة لمعلومات كاذبة حول موظفيها، قائلا : ” إذا قدم أحدهم معلومات كاذبة فهذه جريمة احتيال وسيتم تقديم شكوى للنيابة العامة بذلك مع طلب التشهير، وكذلك الشكوى لكافة الجهات المعنية “.

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