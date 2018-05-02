بعد عام من المعاناة.. استخراج بطارية ساعة من أنف طفل بالقريات

علي العنزي(صدى):

بعد عاما من المعاناة تمكنت مستشفى القريات العام من إنقاذ طفلاً ، كان يعاني من حالة سيلان بالأنف، ولم يُعرف سببها طيلة أشهر.

وأوضح الفحص الإشعاعي للطفل وجود جسم غريب في الجزء الخلفي من فتحة الأنف الأيسر حيث أُدخل غرفة العمليات ليتم فحص المريض تحت المخدر.

وتبين أن الجسم الغريب هو بطارية ساعة، ليقوم الفريق الطبي باستخراجها وإنهاء معاناة الطفل المريض.

ومن جانبه نوهت صحة القريات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك مثل هذه المواد بمتناول الأطفال حفاظًا على سلامتهم.