آل الشيخ يعلن دعمة للأهلي المصري بعد خروجه من كأس مصر

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس هيئة الرياضة، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، دعمه للأهلي بعد خسارته وخروجه من كأس مصر.

وقال آل الشيخ : ” بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأهلي وخروجه من كأس مصر، أعلن عن استعدادي بدعم فريق القلعة الحمراء بجهاز فني عالمي ولاعبين أجانب على مستويات عالية وبما يليق بتاريخ القلعة لإعادة الفريق وتهيئته للدوري وبطولة أفريقيا للأندية الموسم القادم ومعسكر خارجي “.

ودعا آل الشيخ جماهير الأهلي المصري إلى الوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية، مضيفًا : ” يسرني أن أكون متواجدا في القاهرة 14 مايو للعرض على المسؤولين مشروع القرن لنادي الأهلي والملعب “.