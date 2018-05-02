شاهد.. ” مسالم ” أول رجل آلي صناعة سعودية يعزز مفهوم رسالة الإسلام

نايف السالم(صدى):

في مشروع نال دعم الجامعة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، تم صنع ” مسالم ” أول رجل آلي ناطق بالعربية ،صُنع في المملكة، وهو إحدى ثمرات الابتعاث الخارجي في تخصص الذكاء الاصطناعي الذي أبدع ونجح فيه شباب الوطن.

وترجع تسمية ” مسالم ” بهذا الاسم ، إلى تعزيز مفهوم رسالة الإسلام، وهو بدأ في الحديث بعد 7 أشهر، باللغة العربية.

وروى صانع ” مسالم ” الدكتور فيصل السرهيد ،كيف بدأت فكرة المشروع معه، مؤكدًا أنها جاءت بعد انطلاق مشروع نيوم، حيث اكتشف أن السعودية تقدر هذا النوع من التقنية، وبدأت هذه الفكر بتسميته مسالم.

وأكد الرهيد، أن مسالم انبثق اسمه من رسالة الإسلام التي هي الإسلام لنشرها وتعزيز مفهومها، كما أنه يحمل صفة التعلم بشكل سريع بعد كل محادثة.

ويتميز بناء جسم ” مسالم ” باستخدام الطباعة بتقنية الثلاثي الأبعاد، وأحدث تثنيات الذكاء الاصطناعي، العلم الذي يحاول محاكاة القدرات البشرية.