بالفيديو.. ” المفتي ” يطالب المعلمين بالعفة والترفع عن هدايا الطلاب

علي القحطاني(صدى):

أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على ضرورة أن يتحلى المعلمون بالعفة والترفع والتعفف عن هدايا الطلاب.

جاء ذلك في رد المفتي أمس ضمن برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى على سؤال معلم في المتوسطة عن حكم أخذ الهدية من الطلاب؟ قائلًا: ينبغي للمعلم أن يعف، ويتعفف، ويترفع عن هذه الدنايا.

وأضاف: أنت تدرِّسهم بمكافأة شهرية؛ فاتق الله في ذلك، وأدِّ عملكـ قائلًا : أما أن تأخذ منهم هدايا من باب الرشوة لك؛ لكي تعدل الدرجات، وتُنجح الكسلان، فهذا لا.