الـDNa يكشف حقيقة تبديل مولدين بـ ” الداير “

تركي السالم(صدى):

أنهت نتائج تحليل الـ Dna، أزمة اشتباه أحد المواطنين في وقوع خطأ وتبديل مولوده بمولود أخر بعد الولادة بمستشفى الداير بني مالك بجازان.

وكشفت تحاليل الـ Dna، أنه لا وجود لتبديل بين المولدين؛ حيث أوضح نبيل غاوي، الناطق الإعلامي لصحة جازان أن ما تم تداوله بشأن تبديل مولودَين بمستشفى بني مالك ” غير صحيح ” .

وأشار إلى أن الحدث يتلخص في إخلال ممرضة بإحدى الخطوات التأكيدية المتبعة قبل تسليم المواليد، وقد تم إعادة التحقق وتطبيق الإجراءات التأكيدية المتبعة بوزارة الصحة، التي أثبتت عدم وجود أي تبديل للمواليد.

وأضاف: ” من منطلق الشفافية مع المستفيدين فقد تم إيضاح الإجراءات لذوي المولودَيْن، وقد تقدم أحد الوالدين بطلب إجراء تحاليل الحمض النووي DNA، وجارٍ العمل على ذلك “، مضيفًا أنه تسليم المولودَين لذويهما، وما زالت الوالدتان في المستشفى لدواعٍ طبية.