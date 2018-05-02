إغلاق مدينة الحكير الترفيهية إثرحادثة سقوط الطالبات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بإغلاق مدينة الحكير الترفيهية بمخرج ١٠ في مدينة الرياض إثر حادثة سقوط عدد من الطالبات اليوم الثلاثاء في إحدى الألعاب أثناء رحلة مدرسية وتعرضهن لإصابات مختلفة.

وأوضح المتحدث الأعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرائد محمد الحمادي بأن قرار الدفاع المدني بإغلاق المدينة الترفيهية صدر للمحافظة على سلامة مرتاديها و التحقيق في أسباب الحادثة و مراجعة جميع إجراءات و سلامة الألعاب وكفاءة أنظمة السلامة والأمان في كل لعبة.