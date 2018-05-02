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  • نشر : منذ 42 دقيقة
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  • حوادث

وفاة أحد مرافقي مفحط شمال الرياض

وفاة أحد مرافقي مفحط شمال الرياض
عادل الحربي(صدى):

توفي مساء اليوم أحد الشبان الذين كانوا في مركبة مفحط أثناء اصطدامها بشاحنة بطريق حريملاء، حيث كانت المركبة تسير بسرعة عالية اثناء ممارسة التفحيط قبل أن يفقد سائقها السيطرة على المركبة ليختل توازنها وتصطدم بسيارة “دينا”.

وسقط منها أحد الركاب الخمسة من شدة الارتطام فيما أصيب البقية بإصابات خطرة وأدخل إثنان منهم العناية المركزة في حالة حرجة قبل أن يتوفى أحدهما اليوم.

وأكد ‏مرور الرياض أنه تم القبض على سائق السيارة التي كان يمارس التفحيط في شمال مدينة الرياض بالقرب من ملهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 32 دقيقة

طيب بكرة ولاعقبة خلوة يطلع يزو راخوياة مثل خوينا المفحط في الخبر الي قبلة بس ذ امرة سهل

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