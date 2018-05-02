السعودي نجم بن جزاع يفوز بلقب شاعر المليون

أبوظبي(صدى):

حاز الشاعر السعودي نجم بن جزاع الأسلمي بلقب شاعر المليون، وجائزة مادية بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي.

ويأتي ذلك في ختام المسابقة على مسرح شاطئ الراحة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، ليتم إسدال الستار على الموسم الثامن من برنامج شاعر المليون الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبو ظبي.

وكانت نتيجة لجنة التحكيم بعد جمع الحلقتين: بتول آل علي من الإمارات 53، وعلي سالم الهاملي من الإمارات 46، وصالح الهقيش الصخري من الأردن 51، ونجم بن جزاع الأسلمي من السعودية 53، وفواز الزناتي العنزي من السعودية 53، ومتعب النصار الشراري من السعودية 47.

ومن المقرر إصدار دواوين شعرية للفائزين من قبل أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات.