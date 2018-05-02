الهلال الأحمر ينقل سيدة تعاني من السمنة المفرطة لمستشفى الملك فهد بجدة

نايف السالم(صدى):

نقل رجال الدفاع المدني بجدة، اليوم الثلاثاء، سيدة وزنها يبلغ أكثر من 200كيلو جرام إلى إسعاف الهلال الأحمر؛ على خلفية تعرضها لأزمة تنفسية حادة بحي البوادي.

وفي هذا السياق قال عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، إن الهيئة نقلت مساء اليوم مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج؛ حيث تسببت السمنة في إصابتها بأزمة تنفسية.

وأشار إلى أن فرقة إسعافية وفرقة الاستجابة المتقدمة، بوجود القائد الميداني محمد الشريف، وبإشراف فريق طبي متكامل من منسوبي هيئة الهلال الأحمر، باشروا عملية النقل من العمارة السكنية التي تسكن فيها المريضة بالدور الثاني.