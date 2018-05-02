حرس حدود المنطقة الشرقية ينقذ رجلين علقت سيارتهما بالربع الخالي

نايف السالم(صدى):

نجح رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أمس الاثنين، في انقاذ شخصين؛ على خلفية تعلق سيارتهما بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع البطحاء.

وقال النقيب أحمد بن تركي العتيبي المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية إن دوريات حرس الحدود بقطاع البطحاء، تلقت بلاغًا عبر هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) ، من شخصين يعملان بشركة حفر علقت سيارتهما بالرمال بجانب الطريق المؤدي إلى حقل الشيبة في صحراء الربع الخالي.

وأوضح أنه تم العثور عليهم بمساندة مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور الخليج .