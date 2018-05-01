رجل يقتل طفلة عقب الاعتداء عليها جنسيا

باريس(صدى):

أرتكب رجل فرنسي في الـ 45 من عمره ، جريمة بشعة ، حيث قام بخنق طفلة وقتلها عقب الاعتدا عليها جنسياً ، ثم القى بجثتها في الطبيعة .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة الفرنسية بلاغاً يفيد باختفاء طفلة صغيرة تبلغ من العمر 13 عاماً عقب خروجها للذهاب إلى صديقتها .

على الفور تم تكوين قوة من الشرطة وبالبحث عن الطفلة تم العثور عليها في منطقة طبيعية قريبة من منزلها ، وبالتحريات تبين أن المتهم رجل يسكن بالمنطقة .

وبضبطه اعترف بارتكابه للواقعة ، مقشيرا إلى أنه خدعها و اصطحبها معه بداعي إعطائها بعض الحاجيات لوالديها.