قبل موقعة الأرسنال.. الأتلتي يستعيد أوبلاك و خيمينيز

نواف السالم(صدى):

أصبح حارس أتلتيكو مدريد السلوفيني يان أوبلاك، مستعدًا للمشاركة في مواجهة الأرسنال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكان أوبلاك تعرض لحمل عضلي زائد في ربلة الساق؛ مما دفعه للتغيب عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يشارك أوبلاك الذي غاب عن تدريبات السبت الماضي ومواجهة ألافيس التي انتهت بفوز الفريق المدريدي بهدف نظيف الأحد، في مواجهة آرسنال بعد غد الخميس على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وعلى جانب أخر استعاد سيميوني مدرب الأتلتي أيضًا خدمات لاعبه الأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز الذي غاب عن مواجهة ألافيس للإيقاف، في حين سيفتقد لخدمات الظهير الايمن شيمي فرساليكو للإيقاف.