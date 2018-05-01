جامعة الفيصل تعلن عن وظيفة أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، عن توفّر وظيفة أكاديمية شاغرة لديها؛ تحت مسمى مساعد تدريس أكاديمي.

وأشارت إلى أن العمل وفقًا للوظيفة المتاحة سيكون في كلية الصيدلة بالجامعة في العاصمة الرياض.

وأوضحت أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الدكتوراه في تخصص الصيدلة، أو ما يعادلها، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مايو 2018م.

و للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول من هنــــــــا.