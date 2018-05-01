مدافع ساوثهامبتون يقترب من صفوف الزعيم

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن سعي الهلال برئاسة سامي الجابر إلى عقد صفقة جديدة مع أحد اللاعبين الأجانب.

وقالت المصادر إن الهلال بصدد التعاقد مع المدافع الياباني مايا يوشيدا الذي يلعب في صفوف ساوثهامبتون؛ حيث أوضحت أن اللاعب بالفعل يستعد لترك النادي.

وكان سامي الجابر ألمح إلى التعاقد مع مدافع أجنبي عبر تغرديته؛ حيث قال أمس عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” جمهور الزعيم المدرج الفخم، أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي والاثنين على مستوى عالي جدًّا بإذن الله ” .