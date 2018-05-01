تدشين نظام الرصد الآلي لمخالفتي الجوال والحزام.. غدا

علي القحطاني (صدى):

كشفت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، موعد تدشين نظام الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم البدء في تدشين النظام بدءً من غدًا الأربعاء في الساعة الـ9 صباحًا؛ لتحقيق وتوفير بيئة مرورية آمنة تؤدي إلى تحقيق الأهداف السامية المتمثلة بالمحافظة على الأرواح.

وناشدت الإدارة قائدي المركبات بالتقيد بالأنظمة والتعليمات؛ للسلامة المرورية وتجنب الحوادث والمخالفات.