أسطورة ليفربول يقترب من تدريب ” رينجرز ” الاسكتلندي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عت اقتراب اسطورة ليفربول وقائد منتخب إنجلترا السابق ستيفن جيرارد من تولي مهمة تدريب نادي رينجرز الاسكتلندي.

وكان نادي رينجرز، أعلن اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه جرايم مورتي، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم؛ عقب فشله في المنافسة على اللقب هذا الموسم، وخسر 0-5 أمام غريمه سيلتيك الذي أحرز لقب الدوري للموسم السابع على التوالي.

وقالت المصادر إن رينجرز أجرى اتصالات مع قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، ، وعرض عليه المنصب؛ وفي انتظار موافقته.