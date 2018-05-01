تميم الفاسد يستولي على أموال المتقاعدين القطرين ويبددها

فهد بن عبدالله(صدى):

كشفت المعارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، قيام النظام القطري تحت قيادة الأمير المدلل تميم بن حمد بالاستيلاء على الأموال المخصصة للمتقاعدين القطريين الشرفاء.

وقالت المعارضة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لقد اختفت في دهاليز الفساد والاختلاس والرشوة المرتبطة بالنظام القطري عشرات الملايين من الريالات المخصصة لمجموعة ضخمة من المتقاعدين القطريين الشرفاء وعائلاتهم وابنائهم الطلاب ” .

وتابعت : ” وتم الادعاء عند قيام المتقاعدين بالمراجعة انه سيتم تحويل الاموال الى حساباتهم المصرفية بمفعول رجعي يغطي الاشهر التي لم يقبضوا فيها مخصصاتهم التي من المفترض ان يحصلوا عليها شهريا ” .

وأضافت : ” الشكاوى حول هذا القضية التي كانت قد بدأت فصولها منذ نحو 4 اشهر عرفت طريقها الى المصارف التي كان فتح فيها المتعاقدون حسابات فيها, وقد شكلت الاجوبة التي حصلوا عليها صدمة ومفاجاة دفعت الكثيرين منهم الى رفض المغادرة من البنوك قبل معرفة حقيقة الامور ” .

واستكملت : ” عملاء تميم في هذه البنوك وبكل وقاحة ابلغوا المواطنين القطريين ان قضيتهم ستتأخر وعليهم الانتظار مع التهديد بعدم المراجعة والشكوى ,لأن هذا سيوقف اي امل في الحصول على مستحقاتهم ” .

واختتمت : ” إن شعبنا الغالي يعلم جيدا ان سبب هذا الظلم والانتهاك اليومي لحقوقه , هو تميم وازلامه وهدرهم الاموال على مشاريعهم وصفقاتهم الشخصية وبعد ان تسببت سياساتهم بخسائر فادحة في المجالات الاقتصادية والمالية كافة ” .