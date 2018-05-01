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النيابة العامة: من حق كل مسجون تقديم شكوى إلى مدير السجن

النيابة العامة: من حق كل مسجون تقديم شكوى إلى مدير السجن
عادل الحربي (صدى):

قالت النيابة العامة إن من حق كل مسجون أو موقوف، تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن أو التوقيف، وطلب إبلاغها إلى عضو النيابة العامة .

وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن من حق كل مسجون وموقوف أيضًا، قبول مدير السجن أو التوقيف لها وإثباتها في سجل يعد لذلك ، وإبلاغها في الحال، وتزويده بما يثبت تسلمها.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههه . . . منقول من المتفائله بتصرف
ع قولة المتنبي
” فيك الخصااام وانت الخصم والحكم ” هيا حلها

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