النيابة العامة: من حق كل مسجون تقديم شكوى إلى مدير السجن

عادل الحربي (صدى):

قالت النيابة العامة إن من حق كل مسجون أو موقوف، تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن أو التوقيف، وطلب إبلاغها إلى عضو النيابة العامة .

وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن من حق كل مسجون وموقوف أيضًا، قبول مدير السجن أو التوقيف لها وإثباتها في سجل يعد لذلك ، وإبلاغها في الحال، وتزويده بما يثبت تسلمها.