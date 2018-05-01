النيابة العامة: من حق كل مسجون تقديم شكوى إلى مدير السجن
قالت النيابة العامة إن من حق كل مسجون أو موقوف، تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن أو التوقيف، وطلب إبلاغها إلى عضو النيابة العامة .
وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن من حق كل مسجون وموقوف أيضًا، قبول مدير السجن أو التوقيف لها وإثباتها في سجل يعد لذلك ، وإبلاغها في الحال، وتزويده بما يثبت تسلمها.
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه . . . منقول من المتفائله بتصرف
ع قولة المتنبي
” فيك الخصااام وانت الخصم والحكم ” هيا حلها