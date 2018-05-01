” الدفاع المدني ” يكشف تفاصيل جديدة حول حريق المركز التجاري بجدة

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، حقيقة ما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن وجود شبه جنائية في حادث حريق المركز التجاري بحي الحمراء بمحافظة جدة، والذي اندلع الأحد الماضي.

وقال سرحان: إن ما تناقلته هذه الصحف عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا على أن التحقيقات في الحادث لا زالت رهن التحقيق والمتابعة، ولم يعلن الدفاع المدني بالمنطقة عن أي تفاصيل يمكن ذكرها.

وأضاف أن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سبق أن أعلن عن نتائج تحقيق لحادثة حريق مماثلة حدثت الأسبوع الماضي بحي البلد وسط مدينة جدة، وبالتحديد قبل أيام من حريق المركز التجاري، ولن يتردد الدفاع المدني في الإعلان عن نتائج التحقيق بأي حادث يباشره.

وطالب وسائل الإعلام الإلكترونية، بتحري الدقة وأن تستقي المعلومات من مصادرها الصحيحة.