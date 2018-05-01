وظائف شاغرة للخريجين والخريجات الجدد بـ ” STC “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات الجدد، ضمن برنامج احتضان المواهب، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 1 مايو 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في العاصمة الرياض.

وأضافت أنَ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– محلل التسويق.

– محلل المشتريات.

– مطور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

– محلل المحاسبة.

– محلل تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

– محلل المبيعات.

– محلل تخطيط مالي (للنساء).

– محلل جودة.

– محلل التسويق.

– محلل المشروع العام.

– محلل إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا.