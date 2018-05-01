وظائف شاغرة للخريجين والخريجات الجدد بـ ” STC “
فتحت شركة الاتصالات السعودية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات الجدد، ضمن برنامج احتضان المواهب، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 1 مايو 2018م.
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في العاصمة الرياض.
وأضافت أنَ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– محلل التسويق.
– محلل المشتريات.
– مطور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
– محلل المحاسبة.
– محلل تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
– محلل المبيعات.
– محلل تخطيط مالي (للنساء).
– محلل جودة.
– محلل التسويق.
– محلل المشروع العام.
– محلل إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا.
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