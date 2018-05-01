11 شهر من العبودية.. أحد عمال استاد خليفة الدولي يروي مأساته في قطر
لطالما دفعت قطر الأموال الطائلة لتحصل على تنظيم مونديال 2022 وتكبدت الرشاوى على مستوى كبير؛ وعلى الرغم من ذلك يبدو أنها اقتحمت الأمر دون أن تكون قادرة على التنظيم.
وفي الوقت الذي يلاحق ملف تنظيم قطر للمونديال الكثير من الشبهات، بالإضافة للمعاملة الغير أدمية للعمال القائمين على منشأت المونديال؛ روى أحد ضحايا مونديال قطر مأساته التي استمر 11 شهر في سجون قطر.
وقال العامل الذي يدعى ” جراهام فانس ” إنه في 12 يناير 2017 وصل إلى قطر من جنوب إفريقيا؛ ليعمل 30 يومًا، حسبما ذكر وفقًا لما نقلته منصة ” قطريليكس ” المتخصصة في فضح انتهاكات النظام القطري.
وفي 19 يناير كان يعمل فانس ” فني الحبال ” على منصة شاهقة في ملاعب مونديال 2022، وشاهد زميله البريطاني الذي يدعى ” كوكس ” وهو يسقط من ارتفاع 40 متر، وعندما حاول انقاذه فشل، واتهمته الشرطة ظلمًا بقتله ووضعته في السجن ككبش فداء؛ لإخفاء الاخفاق القطري في حماية العمالة الوافدة.
احتجزت السلطات القطرية فانس 11 شهرًا، ومنعته من مغادرة البلاد، وعلى الرغم من أن التحقيقات أثبتت براءته إلا أن التقرير لم يرفع للمحكمة، في ظل الإصرار على تثبيت التهمة على فانس وفقًا لتصريحات محاميه.
وانتهت تأشيرة العمل الخاثة بفانس ورفضت الدوحة تجديد تعاقده، حيث انفق مدخراته دفاعًا عن نفسه وفي النهاية لم يتمكن من العودة إلا في نوفمبر 2018؛ بعد أن تسببت قطر في خسارته عقد عمل مدته 4 سنوات في استراليا؛ بينما في النهاية كان السبب في الحادث سلسلة من فشل النظام والأخطاء البشرية.
فانس في #قطر.. 11 شهرًا من العبودية
أحد عمال #استاد_خليفة_الدولي يكشف مأساته في #قطر والانتهاكات ضد #العمالة_الوافدة في ملف #مونديال_2022#قطريليكس#قطر_تمول_الإرهاب#قطر_تنتحر#الدوحة_المفضوحة#قطر_تنتهك_الإنسانية#اليوم_العالمي_للعمال pic.twitter.com/uFlOR6gaMy
— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ١ مايو ٢٠١٨
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 58 دقيقة
ليس غريب على قطر ان تعيد مبدأ السخرة من جديد والاشخاص من دون الحمدين لا يسون وليس لهم قيمة
فهد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 43 دقيقة
معك حق اخي فيصل ها دول اشباه دول يحتاجوت الى ابادة
نوير[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا العامل الوحيد الذي تكلم مؤكد توجد الاف القصص والحكايا