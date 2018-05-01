” الفصل بين الجنسين وبذخ الولائم ” عادات اجتماعية دمرت المجتمع في نظر المواطنين

علي القحطاني(صدى):

يمتاز كل مجتمع بعادات وتقاليد وأعراف تختلف عن نظيره في بلاد أخرى قد تكون متجاورة، تقاليد في طبيعة الحياة وعادات مختلفة في المناسبات.

ولكن ليس جميع العادات والتقاليد التي تميز المجتمعات صالحة، فمنها عادات صالحة تؤدي إلى رقي المجتمع وشعبه وعادات خاطئة تؤدي إلى هلاك المجتمع وتدميره.

ورغبة من الشعب السعودي للتعرف على عاداته الخاطئة للحد منها ومحاولة الارتقاء بالمجتمع، دشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم ” #عاده_اجتماعيه_دمرتنا ” .

وانهالت التغريدات على الوسم، حيث أكد ” محمد ” أن النفاق الاجتماعي كارثة وسبب لسلوكيات سيئة عديدة، قائلًا ” النفاق جعل بعض أعمال الخير كالمباركة والتعازي والابتسام تخرج عن مقاصدها، فمن يبارك بمناسبة تجده ينتقد ويحسد ومن يعزي بميت تجده يضحك، ومن يبتسم يخفي كره وانتقاد وسوء نية ” .

وقال ” مازن ” أن مجتمعنا يعاني من التدخل في شؤون الآخرين بحجة النصح، والمبالغة في تجهيز حفلات الزفاف، وموضة جميع الديات بالملايين، بالإضافة إلى الثقافة المعتادة في التجمعات العائلية ” متي تتزوج؟ جاكم عيال؟ كم راتبك؟ ” .

كما انتقد آخر الولائم في العزائم وغلا المهور بدلًا من تسهيل الزواج، وبذخ الأكل في الزواجات والحفلات والعزائم.

بينما هاجم آخر عادة منع الاختلاط بين الجنسين، مؤكدًا أنها عادة غير تربوية ورجعية تخالف الفطرة البشرية، قائلًا ” الفصل بين الجنسين تسبب بشرخ في العلاقة بينهما، الاختلاط ظاهرة صحية لجنسين يعيشان معًا في كوكب واحد، الاختلاط بين الجنسين والتواصل بينهما يخلق مجتمعًا طبيعيًا ” .