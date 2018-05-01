مصفاة ” ساتورب ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب، إنه يتوفّر لديها وظائف إدارية وفنية شاغرة.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة؛ لذوي الخبرة والخريجين الجدد، حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– مدير الشبكة والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، وهندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

– مستشار العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– خريجو تخصص الكيمياء.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مايو 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنا.