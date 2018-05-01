فنادق هيلتون تعلن عن وظائف شاغرة في 3 فروع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عن حاجتها لموظفين لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف؛ لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والخبر.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– مشغل المعدات الهاتفية (جدة).

– مشرف التدبير المنزلي (الخبر).

– مشرف أول المطبخ (جدة).

– فني تكييف (جدة).

– مساعد مدير مكتب الاستقبال (مكة المكرمة).

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مايو 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنـــــــــا.