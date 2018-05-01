فيديو غريب لرجل يطفو في الهواء

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لرجل صيني يرتدي ملابس سوبرمان ، ويطفو في الهواء بإحدى شوارع مدينة سوتشو الصينية .

وظهر الرجل في الفيديو ، وهو يسند على جانب حافلة بيديه وبدا يطفو في الهواء في حيلة غريبة.

وكشفت وسائل إعلام صينية ، أن الرجل كان يستند على عمود مخبأ داخل ملابسه، واستخدم الحيلة الغريبة للترويج لشركة بيع المنازل.

وأضافت أنه تم تغريم سائق الحافلة في وقت لاحق وإجباره على دفع 200 يوان لخرق قوانين السلامة المرورية.