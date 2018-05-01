بالفيديو.. ظهور أول روبوت ترانزفورمرز ياباني يمكنه التحول لسيارة بركاب في داخله

متابعات(صدى):

أثارت شركة Brave Robotics ، ضجة واسعة عقب إعلانها تصنيع ترانزفورمرز بحجم كامل واقعي من أجل استيعاب ركاب بالغين في داخله كما يحدث في أفلام الأتوبوت المميزة التي قدمت في سلسلة مثيرة.

والموديل الجديد هو J-deite RIDE بطول 4 متر ويمكن لاثنين من الركاب في داخله البقاء خلال تحوله لصورة سيارة أو العكس ويمكن للروبوت الحركة بنفسه ويقاد من خلال بطارية.

ويعتبر أفضل جزء في هذا الروبوت هو عملية تحوله والركاب داخله كما يحدث في الأفلام العادية وأفلام الأنيميشن.

ومع انه لايزال هذا الروبوت كبير الحجم وحركته أبطأ من حركة الأوتوبوت في الأفلام ، إلا أنه يمثل انجاز تقني للشركة .