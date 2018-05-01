بالصور.. بيتزي يركز على التمرير وتغير اتجاه اللعب في مران الأخضر

ماجد الأشرم(صدى):

واصل الأخضر، اليوم الثلاثاء، تدريباته في إطار معسكر ماربيا في إسبانيا ؛ استعدادًا لمونديال روسيا.

وقال الحساب الرسمي للأخضر عبر ” تويتر ” ، إن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان انطونيو، خصص حصة تدريبية في الفترة الصباحية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي تركزت على تمرين التمرير وتغير اتجاه اللعب.

يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يواجه الأخضر وديًا كل من الجزائر يوم 9 مايو ومنتخب اليونان يوم 15 مايو وسيكون هناك معسكر في سويسرا سيواجه فيه كلا من إيطاليا وبيرو وألمانيا.