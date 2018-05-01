مركز ” الأمير سلطان ” لأمراض القلب يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الأمير سلطان؛ لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة، وشهادة الثانوية العامة، وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بـ ” الرياض ” .

وأوضح مركز الأمير سلطان، أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– محاسب الرواتب والتأديات: شهاة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

– سائق: شهادة الكفاءة المتوسطة، ويفضل شهادة الثانوية العامة، ووجود رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

وأشار المركز إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 شعبان 1439هـ، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 28 شعبان 1439هـ، مناشدًا الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم ومعرفة التفاصيل، الدخول عبر الرابط التالي:هنا