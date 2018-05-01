الخطوط الجوية القطرية تواصل استفزاز الكويت

عبدالسلام القزيز(صدى):

يبدو أن النظام القطري يسعى لاستغلال أزمة الكويت مع الفلبين بشكل مزدوج؛ ما بين استفزازها بجانب تحقيق مكسب مادي في ظل الأزمة الاقتصادية الفادحة التي يمر بها.

وفي خطوة أظهرت مدى معاناة النظام القطري، والخطوط الجوية على وجه الخصوص التي تعاني بشكل خاص منذ مقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب لها؛ غردت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة: ” إقامة ” مجانية ” في فنادق قطر وتاشيرة عبور ” مجانية “.

ويحمل إعلان الخطوط القطرية الجوية هدفين يسعى لتحقيقهما، الأول هو إشغال الفنادق الشاغرة ، والثاني هو استفزاز الكويت بعد أزمتها الأخيرة مع الفلبين، شأن العمالة.