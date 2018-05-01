” أرامكو ” تحذر من مواد متداولة لعملات رقمية وتنفي صلتها بها

عادل الحربي(صدى):

نفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، صلتها من المواد المتداولة عبر مواقع وحسابات مجهولة المصدر لعملات رقمية ذات صلة بالشركة.

وحذرت الشركة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، من هذه المواقع والحسابات الوهمية، مطالبه الجميع بعدم التجاوب معها.

وقالت الشركة في تغريدة لها ” نظرًا لما لوحظ، مؤخرًا، من تداول مواد عبر مواقع وحسابات مجهولة المصدر لعملات رقمية ذات صلة بالشركة، فإن أرامكو السعودية تنفي صلتها بذلك وتحذر من هذه المواقع والحسابات، وترجو من الجميع عدم التجاوب معها ” .

وكانت انتشرت في الفترة الأخيرة مواقع وحسابات وهمية مجهولة المصدر لعملات رقمية تزعم صلتها بشركة أرامكو.