تفاصيل ضبط بقية عناصر العصابة السارقة لمليوني ريال بالرياض

سعيد العجل(صدى):

كشفت شرطة منطقة الرياض، عن الإطاحة ببقية عناصر عصابة سرقة المحلات والصيدليات والمجمعات التجارية بالعاصمة، حيث وذلك بعد القبض على 10 وافدين من جنسية أسيوية، ينتمون لتشكيل عصابي، امتهنوا اقتحام المجمعات التجارية وسرقتها.

ومن جانبه، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، عن نتائج التحريات المكثفة، والتي أسفرت عن الإطاحة ببقية أفراد التشكيل الهاربين ” عشرة متهمين آخرين ” ، كما تبين ضلوعهم خلف ارتكاب ٤٨ حادثة جنائية بذات النمط والأسلوب الإجرامي.

وأوضح المتحدث، أنه قد تجاوزت قيمة المسروقات النقدية المليوني ريال، فيما جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة، لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وذلك وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

ولفت المتحدث باسم شرطة الرياض، أنه قد جاء ذلك إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٧/٦ بشأن القبض على عشرة وافدين من جنسية آسيوية، ينتمون لتشكيل عصابي امتهنوا اقتحام المجمعات التجارية وسرقة المحال والصيدليات والشركات، لافتًا إلى أنه قد تنوعت المسروقات ما بين مقتنيات وأجهزة ومبالغ نقدية، تجاوزت قيمتها النصف مليون ريال.