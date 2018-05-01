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رمضان صبحي ينفي تعاقده مع الوحدة

رمضان صبحي ينفي تعاقده مع الوحدة
ماجد محمد(صدى):

نفى نجم نادي ستوك سيتي، المصري رمضان صبحي، شائعات تعاقده مع نادي الوحدة في الموسم المقبل.

وأوضح رمضان صبحي قائلًا: ” الحديث عن انتقالي للوحدة السعودي لا أساس له من الصحة. ” ، مضيفًا: ” كل ما حدث هو أن مسؤولين من النادي السعودي تحدثوا مع نادر شوقي وكيلي، والذي رفض المبدأ ولكن كان يجب أن يتحدث معي. ”

وتابع نجم ستوك سيتي: ” عندما فاتحني وكيلي في الأمر، قررت أنا أيضا الرفض بشكل قاطع والكلام في هذا الأمر انتهى من وقتها. ” ، مؤكدًا: ” أرغب في استمرار مسيرتي في أوروبا ومع ستوك سيتي، ولم أفكر في عرض الوحدة من الأساس. ”

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 1 ساعة

ما هذه الاشاعات المنتشره !!!

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